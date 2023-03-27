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Источники сообщили о снятии с должности командующего Героя России Рустама Мурадова

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Источники сообщили о снятии с должности командующего Героя России Рустама Мурадова
В России
Генерал Рустам Мурадов

Сразу несколько неофициальных источников сообщили о том, что генерал Рустам Мурадов снят с должности командующего Восточной группировкой войск. Об этом написал в Telegram-канале доброволец и писатель Максим Фомин (Владлен Татарский), а также военкоры «Русской весны», пишет «Царьград». При этом Фомин отметил, что причиной такого решения может быть его командование под Угледаром.

Стоит отметить, что военкоры «Русской весны» тоже указывают на проблемы на угледарском направлении как одну из возможных причин отставки Мурадова.

В тоже время Минобороны РФ не дает еще комментариев касательно отставки генерала Мурадова.

Напомним, РФ проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля 2022 года. Западные страны продолжают поставлять Киеву вооружение и, по слухам, ВСУ готовятся к контрнаступлению, которое может начаться в любой момент, поскольку Запад уже поставил Украине часть обещанной тяжелой бронетехники.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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