Некоторые пособия в РФ в ближайшее время будут увеличены

Стала известна наиболее вероятная причина жуткой трагедии, которая произошла на Сортировке. Там мать убила своих двух детей 4 и 7 лет, а потом свела
Социолог и президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей направил главе комитета по обороне Госдумы РФ Андрею Картаполову обращение с
В Екатеринбурге водитель авто Range Rover с номерами 999 возмутил своим поведением пешеходов. Автохам вопреки правилам дорожного движения объезжает
Полина Гагарина не смогла справится с эмоциями прямо посреди эфира музыкального шоу «Голос», которое выходи на Первом канале. Артистка заплакала
Яна Поплавская в очередном посте в своем Телеграм-канале высказалась о беседе Иосифа Пригожина и Фарада Ахмедова. Как считает актриса, продюсер не
18-летняя Алина Бахшалиева во время нового выпуска шоу «Голос» выбрала команду Басты. Перед этим вокалистка попросила Полину Гагарину исполнить с ней
Причерноморские соседи России все больше задумываются о выходе из ЕС и НАТО. Об этом сообщает информационное интернет-издание СП. По информации
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о реакции министра обороны России Сергея Шойгу на его просьбу обеспечить безопасность «оркестрантов»
Представитель нижней палаты российского законодательного органа Олег Матвейчев прокомментировал заявление французского президента Эммануэля Макрона
Политолог Владимир Можегов выразил мнение о политике западных государств. Он отметил, что в течение последних лет политическое руководство государств