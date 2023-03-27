Некоторые пособия в РФ в ближайшее время будут увеличены

В Госдуме обозначили выплаты некоторым группам граждан. Среди них есть те, которые вырастут уже в ближайшее время.

Так, повышение коснется социальных пенсий. Предоставляется выплата пенсионерам, которым не хватает стажа для увеличения страховой пенсии — им положена пенсия по старости или инвалидности, или потере кормильца. За год обещается повышение на 13,5%.

Повысить планируют МРОТ. С января 2024 года он вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля.

Выплаты увеличат по “материнским” пособиям, но к 2025 году. Выплаты по больничным, пособиям по уходу за ребенком до 1.5 лет и декретным вырастут в полтора раза. Максимальное пособие по родам и беременности — 530 976 рублей.

Изменения также коснутся пособий по нетрудоспособности. Пока что власти обещают увеличить выплаты к 2025 году, хотя точная сумма не называется.

