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В Екатеринбурге автохам на Range Rover каждое утро терроризирует пешеходов на тротуаре

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В Екатеринбурге автохам на Range Rover каждое утро терроризирует пешеходов на тротуаре
В России
Фото из открытых источников

В Екатеринбурге водитель авто Range Rover с номерами 999 возмутил своим поведением пешеходов. Автохам вопреки правилам дорожного движения объезжает по тротуарам пробки. Об этом пожаловались местные жители.

Каждое утро он ездит по тротуару у гимназии № 161. Так объезжает пробки по Денисова-Уральского. Сняли его нарушение. Он из окна матерится, пытался выбить из рук телефон. В этот же день стоял экипаж ДПС, который выписывал женщине штраф за то, что она в неположенном месте переходила дорогу. Показываю им видео и говорю: примите какие-либо меры. В ответ слышу: "Мы не можем сделать ничего, —рассказал очевидец.

Но мужчина не сдался и отправил обращение в ГИБДД при помощи онлайн-формы. Это, к сожалению, тоже не помогло. Ответа нет, а водитель Range Rover продолжает терроризировать пешеходов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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