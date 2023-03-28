Отключение света в Ростове-на-Дону с 28 по 31 марта пройдут во всех районах

В Ростове запланированы массовые отключения света. Как отметили в "Донэнерго", связано это с профилактическими работами на оборудовании трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и линий электропередач. График отключения света с 28 по 31 марта:

28 марта

с 09:00 до 16:00 – Быстрый, 1-3, 2-4, Турбинный, 2-56, Коммунаров, 31-37, 30-36, Кременчугская, 2-22, 1-Беломорский, 37-69, Днепровский, 38-64, 35-61, Донецкий, 23-39, 36-66, Филимоновская, 2-18, 17, 18, 19 Эстонская, 1-47, первый переулок, 2-4, Белорусская, 21-55, Сиверса, 28А, 31.





с 09:00 до 17:00 - Шолохова, 18-48, Немировича-Данченко, 78, 78/1, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6, 2-й Пятилетки, 4, 4/2, Писарева, 1-21, 2-14, Каширская, 10/2, 14/2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 10/1, 8/1, 6/1, 18, 14/1, 16/1, Орбитальная, 3Д, 30, 30/1, 32, 32/1, 34, Космонавтов, 41/3, 41/4, 43/1, Цеховая, 1-3, 2-4, Добролюбова, 1-11, 2-12, Ченцова, 5-39, 2 линия, 79-83, 50-74, Верхненольная, 43-65А, 26-36, 44-48.





с 10:00 до 16:00 – Вселенная, 1-23, 2- Галактическая, 1-25, 2-30, Галактическая, 1-25, 2-30, Венеры, 6/7, бульвар Джордано Гершеля, Бруно, Небесный, Кратерный, Астрономический, Оптический 7, Атмосферный, 4, 7, 17, а также Зодикальный.

29 марта

с 09:00 до 16:00 – Красных Зорь, 105-139, 110-136, Очаковская, 25-55, 28-56, а а также Крепостной, 15-31, 22-36.





с 09:00 до 17:00 - 21-я линия, 15, 23-я линия, 12-32, 15-41, 2-я Краснодарская, 151/2, 151/3, 153/2, 155/3, Мясникова, 6-14 Королёва, 15/4, Орбитальная, 26/1, Каширская, 9/53а, 18/2, 18/3, 18/4, 20, Добровольского, 36/3, 36/4, Осетинский, 20-34, 21-39, Кабардинский, 21-33, 30-52, Кавказский, 21-37, Казбекский, 21-39, 32-50, Казбекский, 21-39, 32-50, Тувинский, 1-9, 2-6, 53-59, 54-68, Тебердинский, 34-56, 39-71, Дзержинского, 1-33, 2-64, Гранитная, 27-73, 30-64, Поворотный, 1-5, 2-6, Паровозный, 1-3, 2-4, Сады посёлок Чкалова.





с 10:00 до 17:Ржевская, 1-17, 2-16, Текучева, 111-131, 184-222, Нефёдова, 63, 60-80, Братский, 120-144, Козлова, 63/159, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63А, 63Д, Островского, 143-153 Халтуринский, 133-161.

30 марта

с 09:00 до 16: Ульяновская, 25-31, 26-32, Семашко, 2-10, 7-11, Листопадова, 85-97, 50-66, Донская, 41, 18-26, 11-я линия, 53-91, 54-84,.





с 09:00 до 17:00 – 2-я Краснодарская, 163/4, Каширская, 14, 22, 24, 24/1, 26, 28, 28/1, 30а, Лениногорская, 11, Нансена, 112, 114, 116, 118, Таганрогская, 111, Татарская, 70-90, 71-91, Мезенский, 12-28, Ковалевской, 1-41, 2-42, Западная, 55-61, 62А, 64, Еременко, 67, Авиамоторный, 2.

с 09:00 до 18:00 – 2-я Заводская, 77А, 46, 54-82, 2-й Кирпичный, 6 (аб.), 3-я Литературная, 51/6 (аб.), 1-й Самобытный, 1-7, 2-10, 2-й Самобытный, 1-5, 2-4, 75/2, Заводская, 67-99, 85/2, 7-й Самобытный, 1-19, 6-й Самобытный, 1-11, 5-й Самобытный, 1-13, 2-10, 4-й Самобытный, 1-3, 2-4, 7/155, 3-й Самобытный, 1-13, 2-10.

31 марта

с 09:00 до 16:00 – Пронский, 85-105, 78-98, Иртышский, 97-117, 98-120, Свирский, 73-93, 78-98, Вятская, 58-64, Украинская, 74-86,.

29-30 марта

с 08:00 до 18:00 Задонская, 29-267, 173А, 176, 16, 58-64, 24, 34, 34А,71А, 71Б, 71В, 48, 30-летия Октября, 187-293, 168-352, 289А, 289Б, 344А, 344Б, 348 А, Учебная, 1-49, Совхозная, 2А, 2К, 18А, 14А, 42, 1, 2, Пескова, 184-204, 200А, 202А, 202Д, 25А.