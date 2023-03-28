В Кушве пьяная пенсионерка выкинула из окна маленького правнука

В Кушве (Свердловская область) 70-летняя женщина вытолкнула трехлетнего правнука с балкона на втором этаже. После этого на старушку завели уголовное производство по ст. «Покушение на убийство малолетнего».

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в 2022 году женщина 1952 г.р, будучи в состоянии алкогольного опьянения и имея умысел на убийство малолетнего правнука, посадила мальчика на подоконник, вытолкнув со второго этажа. Ребенок трех лет упал с высоты пять метров, получив травмы. Однако убить ребенка обвиняемой не удалось и сейчас его жизни ничего не угрожает.

«У обвиняемой не получилось довести до конца умысел по не зависящим от нее обстоятельствам. Малолетний доставлен в больницу», – отметили в ведомстве.

Уголовное дело передали в Кушвинский городской суд. Его рассмотрение начнется в эту пятницу.