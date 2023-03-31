"Девочка должна жить в семье": Пригожин высказался о ситуации с семьей Москалева

Дочь осужденного Алексея Москалева Мария должна жить в семье, констатировал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он прокомментировал планы матери подростка забрать ребенка из детдома.

Ольга Ситчихина в недавнем интервью сообщила, что планирует взять к себе дочь, когда вернется с вахты. По ее словам, девочка, когда Москалев был под арестом, отказывалась от предложения матери. Но теперь ребенок хочет, чтобы ее забрали из детдома.

Пригожин прокомментировал ситуацию с семьей Москалева. Он напомнил, что обращался вместе с «музыкантами» к тульскому прокурору относительно судьбы девочки.

«Руководство ЧВК «Вагнер» и я лично обращались к прокурору Тульской области с главным вопросом – девочка должна жить в семье, если есть такая возможность. Поэтому если мать будет воссоединена с девочкой, то, собственно говоря, основной вопрос уже решен», — приводит пресс-служба «Конкорда» слова предпринимателя.

Весной прошлого девочка нарисовала на уроке ИЗО рисунок с антивоенным лозунгом и российскими и украинскими флагами. После этого на странице ее отца заметили посты, дискредитирующие ВС РФ.

Пригожин вместе с ЧВК «Вагнер» написал письмо прокурору Тульской области Александру Грицаенко. Он попросил пересмотреть приговор Москалеву.