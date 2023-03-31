По всей стране: ЧВК «Вагнер» запустила мобильные центры по набору в свои ряды

Мобильные центры по набору в ЧВК «Вагнер» начали работать по всей России. За ближайший месяц рекрутеры планируют посетить более 40 тыс. населенных пунктов.

Представители «оркестра» заезжают даже в самые маленькие города. Так, недавно вступить в ряды ЧВК предложили местным жителям из небольшого поселка в Коми с населением 483 человека. В Братске мобильный пункт будет курсировать неделю. Жители горячо приветствуют «музыкантов» и записываться в их ряды прямо на месте.

Заработная плата в ЧВК составляет 240 тыс. рублей. Это в несколько раз больше, чем среднемесячный заработок в некоторых российских регионах. Также для бойцов выделяются солидные премии, оплачивается отпуск и предоставляется полное вещевое обеспечение.

Мобильные центры уже побывали в Карелии, Якутии, Коми, а также в Мурманской, Свердловской и Иркутской областях.