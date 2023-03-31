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Водитель Mercedes-Benz, который едва не сбил девушку в Нижнем Тагиле, оказался бесправником

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Водитель Mercedes-Benz, который едва не сбил девушку в Нижнем Тагиле, оказался бесправником
В России
Фото из открытых источников

Водитель Mercedes-Benz едва не сбил девушку на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле. При этом автолюбитель оказался бесправником, то есть не имел права управлять транспортным средством.

Инцидент произошел 30 марта. На улице Юности в Дзержинском районе лихач за рулем кроссовера Mercedes-Benz мчал на большой скорости по проезжей части. По нерегулируемой «зебре» в это время шла девушка. Трагедии удалось избежать, поскольку иномарка в последний момент пешехода объехала по встречной полосе.

По информации ГИБДД по Нижнему Тагилу, водителя разыскали. 34-летний мужчина не имел права садиться за руль авто. В Госавтоинспекции добавили, что нарушителя ждет административный протокол за нарушения правил дорожного движения: езду без прав, непредоставление пешеходу преимущества, выезд на встречную полосу.


 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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