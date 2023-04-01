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Стрелков назвал призыв Ходаковского сместить акцент на оборону откровенным вредительством

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Стрелков назвал призыв Ходаковского сместить акцент на оборону откровенным вредительством
В России
Военный эксперт Игорь Стрелков (Гиркин)

Комбат «Востока» в своем Телеграм заговорил о наступательных неудачах и посоветовал российским военачальникам смещать акцент на оборону. На его публикацию тут же отреагировал экс-министр обороны ДНР, а нынче военный эксперт Игорь Стрелков (Гиркин). Он раскритиковал предложения, изложенные Александром Ходаковским - человеком, которого недолюбливает еще с 2014 года, когда на Донбассе все только начиналось. 

«Все, что предлагает пан Ходаковский - либо глубоко ошибочно и вредно, либо просто откровенное предательство.  Рекомендую также относиться к его (и Суровикина) "оборончеству"», - написал Гиркин у себя в Телеграм-канале.

Он добавил, что пассивная оборона в зоне проведения СВО - гарантированный путь к военному поражению России, и неважно, отдает себе в этом отчет экс-командир донецкой «Альфы» или нет.

Добавим, что у Стрелкова давняя неприязнь к Ходаковскому. Недавно он довольно болезненно отреагировал на то, что экс-комбат был назначен заместителем начальника управления Росгвардии по ДНР. Он назвал его нехорошим словом, параллельно раскритиковав кадровую политику в РФ. По мнению Стрелкова, назначение «подонков и предателей» выглядит не иначе, как издевательством на фоне того, что в РФ есть «куда более дееспособные молодые офицеры и чиновники».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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