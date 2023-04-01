Реклама ЧВК «Вагнер» на порносайте набрала более ста тысяч просмотров за ночь

Маркетологи ЧВК «Вагнер» решили использовать аудиторию порносайтов в интересах компании. Нестандартный подход к рекламе вызывал бурное обсуждение в Сети.

На одном из сайтов с контентом для взрослых появился рекламный ролик от ЧВК «Вагнер».

«Ох красавчик, где ты этому научился?», – спрашивает героиня у мужчины.

Он объясняет девушке, что работает в ЧВК «Вагнер». Боец также рассказал, что сейчас они бьют ВСУ, а ранее боролись с террористами из ИГ (запрещена в РФ) и американским ЦРУ.

Размещенный в одном из каналов в Telegram ролик за ночь с 31 марта на 1 апреля пользователи просмотрели более 100 тысяч раз, оставив тысячи лайков.

Ранее по поводу работы маркетологов ЧВК «Вагнер» высказался глава организации Евгений Пригожин. Он похвалил сотрудников за смелое и продуктивное решение.