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Реклама ЧВК «Вагнер» на порносайте набрала более ста тысяч просмотров за ночь

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Реклама ЧВК «Вагнер» на порносайте набрала более ста тысяч просмотров за ночь
В России
Фото из открытых источников

Маркетологи ЧВК «Вагнер» решили использовать аудиторию порносайтов в интересах компании. Нестандартный подход к рекламе вызывал бурное обсуждение в Сети.

На одном из сайтов с контентом для взрослых появился рекламный ролик от ЧВК «Вагнер». 

«Ох красавчик, где ты этому научился?», – спрашивает героиня у мужчины.

Он объясняет девушке, что работает в ЧВК «Вагнер». Боец также рассказал, что сейчас они бьют ВСУ, а ранее боролись с террористами из ИГ (запрещена в РФ) и американским ЦРУ.

Размещенный в одном из каналов в Telegram ролик за ночь с 31 марта на 1 апреля пользователи просмотрели более 100 тысяч раз, оставив тысячи лайков.

Ранее по поводу работы маркетологов ЧВК «Вагнер» высказался глава организации Евгений Пригожин. Он похвалил сотрудников за смелое и продуктивное решение.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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