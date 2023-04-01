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В столице Урала массово приходят отказы на запись детей в первые классы

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В столице Урала массово приходят отказы на запись детей в первые классы
В России
Фото из открытых источников

В субботу, 1 апреля, в Екатеринбурге и иных городах Свердловской области начали запись детей в первые классы. Однако некоторые  родители успели получить отказы.

Как пишет портал Е1, формулировка у отказов преимущественно одна и та же.

«Указанный адрес школьника не находится в адресной привязке к выбранной школе», – говорится в тексте уведомления.

Чаще всего такие отказы приходят жителям уральских новостроек. При этом родители убеждают, что подали правильно все документы, поскольку они заранее узнавали адреса школ.

Добавим, что подобных случаев есть немало не только по Екатеринбургу. Жалобы также поступают из Верхней Пышмы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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