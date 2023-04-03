Неадекватная девушка из Нижнего Тагила повредила более 11 автомобилей

В Нижнем Тагиле произошло ЧП. Неизвестная девушка повредила более 11 автомобилей, которые были припаркованы возле дома по Ленинградскому проспекту, 85 и 89.

По информации очевидцев происшествия, некая неадекватная женщина залезала на капот машин и вырывала у них дворники. По всей видимости, дама находилась в состоянии измененного сознания. Вероятно, речь идет о наркотическом опьянении.

«Несмотря на то, что ее снимали на видео, она продолжила кричать, начала возмущаться количеством припаркованных машин, при этом выламывала дворники», – говорит один из очевидцев неприятного события.

Местные жители заявили, что дебоширка была специфически одета. На ней была черная куртка с капюшоном, а все руки украшали татуировки.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов Нижнего Тагила занимаются установлением личности нарушительницы.