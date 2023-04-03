В деле об убийстве в Петербурге военкора Владлена Татарского был обнаружен брянский след

В деле о смерти в результате теракта в Петербурге блогера и военкора Владлена Татарского был обнаружен брянский след.

Как сообщается, предполагаемая исполнительница Дарья Трепова на допросе заявила о том, что ее завербовал брянский журналист, являющийся лидером столичного отделения экстремистской организации Роман Попков.

В 2020 году уроженец Брянской области был задержан на акции протеста в Минске. Мужчину приговорили тогда к 14 суткам административного ареста и выслали из РФ. Позже Роман перебрался на Украину. Там он активно сотрудничал с иноагентом Ильей Пономаревым. Также утверждается, что в постах он угрожал Татарскому. Трепова сообщила, что Попков «научил ее журналистике» и попросил выполнить одно задание «знакомого».

Свою причастность к расправе с военкором Попков отрицает. Он заверил, что версию о его причастности к убийству Владлена «навязали в ФСБ».