В России весной призовут 147 тысяч новобранцев

В России 1 апреля стартовал весенний призыв. В эту призывную кампанию в армию будет отправлено больше срочников. Согласно указу президента, планируется призвать 147 тысяч новобранцев, что на 12,5 тысячи больше, чем в прошлом году.

Так, в Тюменской области число призывников составило 1700 против 1600 годом ранее. Из Кабардино-Балкарии призовут 1100 юношей. Здесь количество новобранцев увеличилось примерно на 20%. Часть из них призовут после получения военно-учетной специальности водителя категории «С» и «Е».

С территории ЦВО в ходе весеннего призыва на срочную службу планируется направить около 57 тысяч человек. Годом ранее в армию направили порядка 53 тысяч человек. В этом округе на военную службу будут призваны граждане 28 из 29 субъектов. Исключением станет ЯНАО, где призыв проходит только раз в год.

По словам начальника управления ГОМУ Генштаба контр-адмирала Владимира Цимлянского, в этом году постановка на воинский учет проходила в новом формате. Так, впервые информация о призывниках от органов власти поступала в электронном виде, и для исключения ошибок дублировалась на бумаге.

Первым делом призывники отправятся на сборный пункт. Там они пройдут медицинское обследование и тестирование у психолога. Каждому новобранцу выдадут летнюю и зимнюю форменную одежду, жетоны с личными номерами, банковскую карту, а также армейский несессер с бытовыми принадлежностями.

На сборных пунктах с призывниками будут проводить воспитательную и культурно-массовую работу, включающую лекции и беседы об истории России, вооруженных силах и боевых традициях. Их будут бесплатно кормить, и далее – обеспечат питанием по пути до воинских частей. Большую часть призывников зачислят в «учебки», где пять месяцев они будут осваивать военно-учетную специальность, а оставшееся время до дембеля пройдут службу непосредственно в воинских частях.

Размещение и быт военнослужащих организованы строго по регламенту. Однако обстановка в воинских частях значительно отличается от той, что была еще десятилетие назад. Сегодня – это комфортные казармы с ремонтом, которые включают места для бытового обслуживания и сушки вещей, туалеты и душевые, а также территории для занятий спортом, канцелярию, оружейную и кладовую, места для досуга.

Претерпела изменение и организация питания — более десяти лет назад эту услугу передали на аутсорсинг специализированным комбинатам. Также были пересмотрены и нормы довольствия в сторону увеличения калорийности: сегодня срочникам за день положены 4,4 тысячи калорий. В рацион питания солдат добавили кисломолочные продукты, сельдь, сметану, зелень, больше сезонных фруктов. Дополнительно им полагаются соусы, специи и пряности. В рацион также включают поливитаминные комплексы для повышения выносливости, а зимой добавляют сало и чеснок для профилактики простуд.

С одобрения Минобороны комбинаты организовали для солдат шведский стол, предоставив им возможность выбирать блюда на первое и второе из нескольких вариантов. Еще одна особенность современного армейского питания – появление салат-баров. Теперь солдаты могут собирать себе салаты, добавляя натертые или нарезанные овощи на свое усмотрение и заправляя их соусами и зеленью.

По уставу армейцев кормят трижды в день, а суточную норму БЖУ и нутриентов распределяют равномерно на завтрак, обед и ужин. Самым калорийным приемом пищи является обед – это 40% от суточной нормы. На завтрак и ужин приходится 35% и 25%, соответственно.

Комбинаты строго следят за качеством и сроками годности поступивших от поставщиков продуктов. Кроме того, проводится проверка готовых блюд непосредственно в столовых. Санитарная служба военчасти берет пробы блюд, оценивает их по вкусу и запаху, проверяет соответствие рецептуре. Солдат допускают к еде только после ее письменного заключения.

Сегодня солдаты отдыхают от службы раз в неделю по воскресеньям и в праздники, им также положен восьмичасовой сон. Раз в неделю они могут брать увольнительную. Призывникам также выдают бесплатные билеты на транспорт, если нужно срочно съездить домой. Им положены страховые выплаты при получении травм на службе и дополнительные пособия, если есть ребенок.

Отметим, в ближайшее время в России будет поэтапно повышен призывной возраст. Осенью и весной 2023 году новобранцев будут набирать по старым правилам. Все изменится в 2024 году, когда в соответствии с новым законом начнут призывать граждан с 19 до 30 лет. В 2025 году призывной возраст составит от 20 до 30 лет, а после января 2026 года – с 21 до 30 лет. В Госдуме отметили, что повышение возраста призыва продиктовано намерением привлечь в армию более зрелых людей. Это позволит укрепить обороноспособность страны и повысить ее военный потенциал, считают депутаты. Также ранее в Минобороны заявляли о планах довести численность ВС РФ до 1,5 млн человек с нынешнего миллиона.