В Ростовской области пока не планируется рассылка повесток через Интернет и «Госуслуги». Об этом проинформировали представители военного комиссариата и сотрудники местного правительства.

Как отметил руководитель отдела областного правительства по работе с военными органами Игорь Короленко, электронные повестки рассылает один лишь военкомат, размещенный в Одинцовском районе (Московская область). Помимо того, в Госдуме рассматривают поправки в законодательство, позволяющие рассылать повестки с помощью электронного способа.

Подлежащие призыву на военную службу граждане обязаны получить под расписку повестки военного комиссариата. Повестки вручают работники военных комиссариатов по месту работы или учебы, руководители и другие ответственные должностные лица организации. Так было и так есть, – сказал Игорь Егоров, военный комиссар Ростовской области.

По сведениям правительства, военкоматы продолжают оцифровку данных. В базу с военнообязанными добавится информация о работе, паспорте и здоровье.