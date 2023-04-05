The Sun: пенсионер из Британии обнаружил клад времен Английской революции

В Соединенном Королевстве пенсионер решил посвятить свое время поиску ценных вещей. Через пару месяцев он наткнулся на клад старинных монет. Ему удалось обнаружить 14 монет номиналом по десять фунтов на общую сумму 24 000 фунтов стерлингов. Речь идет о Стиве Симмонсе в возрасте 63 лет, который поделился своей историей с изданием The Sun, пишет "Лента.ру".

Стиву в течение долгих лет принадлежал ресторан. Заведение находилось в городе Эксетер. Со временем он вышел на пенсию и в 2020 году взял в руки металлоискатель и отправился на поиски клада. Первые два месяца успехом не увенчались, но затем он обнаружил две монеты, которые находились в поле близ поселения Бокс. Оказалось, что находка принадлежит эпохе Английской революции XVII века.

Прошло несколько дней, и пенсионер вновь оказался на том самом месте. На глубине порядка 0,5 м он нашел еще двенадцать таких монет. Удалось установить, что их отчеканили в период с 1606 по 1643 годы. В аукционном доме Noonans Mayfair придерживаются мнения, что монеты закопал некий офицер армии роялистов перед Битвой при Лэнсдауне пятого июля 1643 года. Что касается Симмонса, то он продаст монеты на аукционе.