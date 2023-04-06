«Близки к катастрофе». Жители пяти регионов России ударили в экологический набат

Жителей России спросили, насколько легко дышится им в регионе. В пяти субъектах жители сказали, что экологическая ситуация «катастрофическая». Опрос проводили сотрудники федерального Агентства стратегических инициатив.

Сообщается, что сложная ситуация в плане экологии в 5-ти регионах: Ленинградской, Челябинской, Саратовской, Оренбургской областях и Санкт-Петербурге. Наиболее активно позицию в регионах высказали жители Гатчина, Кингисеппа, Тихвина в Ленинградской области, Карабаша, Магнитогорска, Челябинска в Челябинской области, Балаково и Саратова в Саратовской области, Оренбурга и Орска в Оренбургской области.

При этом жители этих регионов склонны связывать здоровье и экологическую ситуацию. Как считает 90% респондентов, загрязнение сказывается на их самочувствии. О сильном влиянии окружающей среды на здоровье заявили 50% респондентов Ленинградской, Саратовской, Челябинской, Сахалинской, Рязанской, Тульской областей и Петербурга.