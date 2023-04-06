Вице-мэр Екатеринбурга пригрозил штрафами курящим водителям из-за окурков

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В РФ могут запретить вейпы. В январе в Госдуме объявили о создании комитета, который займется разработкой законопроекта о полном запрете электронных
Илья Резник отмечает свой очередной юбилей. Прославленному поэту-песеннику исполняется 85 лет. К юбилейному шоу он подошел во всеоружии. Поэт вышел
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Последние несколько месяцев ходят тревожные слухи о плохом самочувствии Елизаветы Арзамасовой. Из-за этого 28-летняя актриса была вынуждена
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