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Вице-мэр Екатеринбурга пригрозил штрафами курящим водителям из-за окурков

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Вице-мэр Екатеринбурга пригрозил штрафами курящим водителям из-за окурков
В России
Фото из открытых источников

Свердловчан, которые из окон своих машин выбрасывают окурки на улицу, могут начать штрафовать. Об этом сегодня заявил замглавы города Екатеринбурга Алексей Бубнов. Он выступил с заявлением во время эфира в передаче «Городская среда».

Неоднократно я видел картинку, когда из автомобиля выкидывают сигарету прямо на проезжую часть. Не знаю, чем эти люди руководствуются. Хотя в текущем году появились изменения в законодательстве, где такие нарушения подпадают под административное правонарушение, — сказал Бубнов.  

Вице-мэр Екатеринбурга также добавил, что скорее всего местные власти должны будут пойти по пути применения штрафов.

Мы сейчас изучаем практику европейских городов. Там человек мусор несет на свою контейнерную площадку. Если несет не на свою, то ему штраф. По всей видимости, людей можно только штрафовать - добавил чиновник.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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