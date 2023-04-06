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Врачи объяснили, могут ли новосибирцы заразиться от клещей сыпным тифом

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Врачи объяснили, могут ли новосибирцы заразиться от клещей сыпным тифом
В России
Фото из открытых источников

Врач-инфекционист Андрей Позняков объяснил, что в клещах Сибири выявляется ряд риккетсий, которые вызывают сибирский клещевой тиф (клещевой риккетсиоз).

Однако важно не путать его с сыпным тифом, который также вызывают риккетсии, но иных видов, и переносится иными насекомыми — платяной или головной вошью. Поэтому сыпной тиф намного более опасен в плане возникновения вспышек. Классический пример — война и окопные вспышки заболевания, поскольку вши быстро размножались и возбудителя болезни переносили от человека к человеку. Клещи в этом плане не так опасны.

Клещевой риккетсиоз - доброкачественная болезнь. Она не переходит в хроническую форму, как боррелиоз, и редко дает смертельный исход. Хотя проявления недуга достаточно выраженные: повреждение кожи, сыпь по всему телу, лихорадка до 40 градусов. Правда, при исследовании клещей в Новосибирске в минувшем году чаще выявляли боррелии, чем риккетсии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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