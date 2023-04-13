«Ему недавно пришла повестка». Что известно о парне, который упал на рельсы в метро Екатеринбурга

В понедельник, 10 апреля, в метро Екатеринбурга парень упал на рельсы. Случился инцидент на станции «Площадь 1905 года». Пострадавшим является 19-летний житель Верх-Исетского района.

В доме, где прописан Максим, не догадываются, что пострадавшим в метро молодым человеком является их сосед. Жильцы рассказали, что незадолго до ЧП парень получил повестку из военкомата.

Ему пришла повестка, торчала из почтового ящика. До сих пор лежит там, он ее не забрал, — говорит сосед.

Как рассказали соседи, Максим - замкнутый парень. Шумных компаний он не любит, с друзьями редко общается, весь в компьютере.

По вечерам слышно, как допоздна играет, — призналась иная соседка.

Он живет с мамой, она нечасто здесь бывает. Есть маленькая сестра, 6 лет. Маму с девочкой видим редко.

Добавим, изначально предполагалось, что Максим упал случайно на пути. Но перед тем как оказаться на рельсах, он долго стоял на станции и пропустил не один поезд. Бросился парень прямо на «маску» — переднюю часть состава, который заезжал на станцию. Причины поступка не известны.