Поразительный конфуз произошел на теннисном турнире во время церемонии награждения. Забавный случай имел место после матча между Сереной Уильямс (США) и Марией Шараповой (РФ) в финале теннисного турнира в ходе Олимпийских игор в Лондоне.

Сообщается, что российская теннисистка не смогла обыграть свою соперницу, взяв один гейм: 6:0, 6:1. Она завершила турнир с серебряной медалью. Однако самое интересное произошло во время награждения.

Перед вручением медалей состоялся традиционный ритуал с поднятием флагов. На последней минуте американского гимна флаг Штатов сорвало со стойки, он опустился на газон.

Болельщики тут же отреагировали на этот инцидент. Иностранцы начали смеяться и даже аплодировать. Хотя на этом казусы не закончились. Когда флаг Америки окончательно упал, заиграл российский гимн.