Жители Новокузнецка получили письма от ЧВК «Вагнер» с предложением принять участие в спецоперации

С начала текущего года в инфекционную больницу имени Боткина было доставлено для исследований двадцать клещей. Выяснилось, что из этого количества у
Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сегодня, 11 апреля, высказалась об ожидаемом контрнаступлении украинской армии. Она
Корь - это острая инфекционная болезнь, поражающая кожу, верхние дыхательные пути. По словам врача лаборатории «Гемотест» Романа Иванова, эту болезнь
Актриса Мария Шукшина предложила новые меры для защиты культуры. Она считает, что указ президента недостаточен. О этом пишет «Царьград». По словам
Семья Анастасии Заворотнюк сейчас переживает непростые времена. Онкобольная актриса проходит лечение от рака мозга. Муж звезды Петр Чернышев много
Сергей Соседов решил прокомментировать отмену концертов певицы Дианы Арбениной и ее группы, а также выступления рэпера Басты во многих городах
Журналист издания Forbes Кеннет Рапоза опубликовал статью, в которой выразил мнение о политике политического руководства Объединенных арабских
В апелляционном суде завершилось рассмотрение жалобы компании «Мегалайн» на односторонний выход Смольного из соглашения по развитию промзоны Горской.
Военный эксперт Константин Сивков берется утверждать, что старые советские танки Т-54, которые Россия начала отправлять на фронт, по характеристикам
Правительство Санкт-Петербурга получит право утверждать часть расходов бюджета в обход Законодательного собрания. Соответствующую инициативу