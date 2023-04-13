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Жители Новокузнецка получили письма от ЧВК «Вагнер» с предложением принять участие в спецоперации

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Жители Новокузнецка получили письма от ЧВК «Вагнер» с предложением принять участие в спецоперации
В России
Фото из открытых источников

В соцсетях жители Новокузнецка публикуют фотографии писем от ЧВК «Вагнер». Всем желающим принять участие в боевых действиях в рамках спецоперации на Украине предлагается подписать контракт с компанией.

В документе, подписанном Героем России Андреем Трошевым, указаны условия работы в организации, а также отмечены некоторые требования к новобранцам. 

Вступить в ряды ЧВК «Вагнер» предлагается мужчинам в возрасте от 21 до 60 лет. Для работы в компании наличие срочной службы необязательно.

Прошедшим отбор добровольцам обещан оклад 240 тысяч рублей, а также премии по результатам выполненной боевой работы. Всем бойцам гарантируются своевременные выплаты, а также страхование жизни и здоровья. Также сотрудники полностью обеспечиваются современным обмундированием и вооружением.

 

Ранее сообщалось, что ЧВК «Вагнер» открыла десятки центров для набора сотрудников. Они работают на базе спортивных клубов и секций единоборств. Помимо этого, по стране работают мобильные центры. Рекрутеры компании на автомобилях объедут тысячи населенных пунктов России, чтобы все желающие могли принять участие в спецоперации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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