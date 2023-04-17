РВ: Спецназ ворвался к жителю Ярославской области, призывавшему помогать ВСУ и убивать государственных деятелей РФ

Отряд специального назначения ворвался к жителю Ярославской области, которого подозревают в террористической деятельности. Сообщается, что мужчина ранее в Сети призывал помогать ВСУ и убивать государственных деятелей РФ.

Спецназ обезвредил жителя города Гаврилов-Ям. Он в социальных сетях призывал к оказанию помощи украинским военным, а также подстрекал убивать российских государственных деятелей.

По информации источников, ФСБ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации) обнаружила деятельность россиянина в Интернете. Мужчину быстро вычислили, а затем задержали.

К слову, возбуждено уголовное дело по ст. «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности совершенные с применением средств массовой информации или электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сети «Интернет».