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РВ: Спецназ ворвался к жителю Ярославской области, призывавшему помогать ВСУ и убивать государственных деятелей РФ

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РВ: Спецназ ворвался к жителю Ярославской области, призывавшему помогать ВСУ и убивать государственных деятелей РФ
В России / Военные новости
Фото из открытых источников

Отряд специального назначения ворвался к жителю Ярославской области, которого подозревают в террористической деятельности. Сообщается, что мужчина ранее в Сети призывал помогать ВСУ и убивать государственных деятелей РФ.

Спецназ обезвредил жителя города Гаврилов-Ям. Он в социальных сетях призывал к оказанию помощи украинским военным, а также подстрекал убивать российских государственных деятелей.

По информации источников, ФСБ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации) обнаружила деятельность россиянина в Интернете. Мужчину быстро вычислили, а затем задержали. 

К слову, возбуждено уголовное дело по ст. «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности совершенные с применением средств массовой информации или электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сети «Интернет».

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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