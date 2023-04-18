КП: Школьников из Нижнего Тагила отправят на пятидневные военные сборы

Школьников из Нижнего Тагила отправят на 5-дневные военные сборы. Как сообщает КП, это коснется учащихся десятых классов муниципальных общеобразовательных учреждений, а также школьников частной Православной гимназии во имя святого благоверного князя Александра Невского.

Предварительно известно, что военные сборы пройдут с 5 по 9 июня включительно.

В срок до 1 мая 2023 года нужно разработать план проведения учебных сборов, учебно-тематические планы, распорядок дня, расчет часов по предметам обучения, а также другие мероприятия, направленные на охрану здоровья, жизни учащихся и необходимые меры безопасности, - сказано в постановлении, которое было подписано главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым.



