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На уличных щитах в Екатеринбурге включили антивоенные надписи против СВО

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На уличных щитах в Екатеринбурге включили антивоенные надписи против СВО
В России
Фото из открытых источников

На уличных экранах в Екатеринбурге начали транслировать антивоенные лозунги и призывы. Горожане увидели щит с агитацией в районе ЖБИ.

Высказывания на экранах постепенно сменяли друг друга. Есть один вариант якобы от лица родительницы человека, который ушел в зону проведения специальной военной операции.

Администрация города сообщила, что речь идет о вероятной атаке хакеров. Экраны уже отключены. Произошло это после сообщений местных жителей о необычной трансляции. Примерно через 15 минут были приняты меры. За это время сменилось всего несколько лозунгов. Впрочем, по заверению других очевидцев, слайдов было очень много и транслировали их несколько часов.

В свою очередь в пресс-службе УМВД Екатеринбурга заявили, что пока у них нет никакой информации о взломе.

Также добавим, что подобный инцидент произошел не только в Екатеринбурге, а и в многих других городах областного значения России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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