Страшнее убийств: Угроза России от мигрантов, на которую указал Путин

Наркотрафик, который хлынул в РФ из Афганистана, был признан угрозой национальной безопасности нашей страны. По мнению экспертов, разворачивается настоящая борьба за контроль над каналами поставки наркотического зелья. Их пытаются забрать под свой контроль выходцы из Таджикистана.

Страну шокировало убийство 17-летнего русского школьника в Челябинске, которое совершили таджики. Эта трагедия заставила общественность снова обратить внимание на наплыв мигрантов в РФ, которые устанавливают здесь свои порядки.

По информации председателя СКР Александра Бастрыкина, количество избиений и убийств, совершённых мигрантами, за одни год увеличилось в 5 раз. Всего было возбуждено 900 уголовных дел.

Как отметил Кирилл Кабанов, член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета, именно мигранты из Средней Азии в России формируют криминальный фон. Соответсвтенно, чем больше гастарбайтеров, которые не поддаются контролю, тем больше возможности криминала.