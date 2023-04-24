Yandex.RTB

«Попытка найти хоть какое-нибудь дерьмо в великом»: Пригожин резко ответил Reuters на вопрос о преступлениях экс-заключенных из ЧВК «Вагнер»

Image 16+
«Попытка найти хоть какое-нибудь дерьмо в великом»: Пригожин резко ответил Reuters на вопрос о преступлениях экс-заключенных из ЧВК «Вагнер»
В России
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая на запрос Reuters, заявил, что не стоит собирать гадости про отслуживших вагнеровцев из числа бывших заключенных. 

Журналисты агентства Reuters поинтересовались у предпринимателя, почему бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер», рекрутированные из числа осужденных, снова совершают преступления, после завершения контрактов. Бизнесмен ответил, что даже если такое происходит, то цифра вернувшихся к уголовщине на порядок-два меньше, чем среди тех, кто просто отсидел свой срок и вышел. 

«Преступность среди бойцов ЧВК «Вагнер», бывших заключенных, которые закончили свой контракт и приехали домой, в 20 раз меньше, чем у обычных заключенных, которые заканчивают свой срок, и равняется сегодня около 0,3% против 3-7% в обычной ситуации. Это все, что вам нужно знать. Зачем вам нужно знать, кто что совершил? Если кто-то украл грязные трусы, неужели вы будете требовать, чтобы вам рассказали, чем они пахли? Мне кажется, это просто недостойно. Это какая-то низменная попытка найти хоть какое-нибудь дерьмо в великом — том, что создает ЧВК «Вагнер», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Евгений Пригожин назвал «музыкантов» представителями армии добра и справедливости. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» спасают от любых вредных привычек.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
«Попытка найти хоть какое-нибудь дерьмо в великом»: Пригожин резко ответил Reuters на вопрос о преступлениях экс-заключенных из ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 20:04

В Сургуте продолжает работу центр набора в ЧВК «Вагнер» 

20-04-2023, 12:03

Яна Поплавская предложила ругающих свою Родину отправлять «в окопчики»

19-04-2023, 22:00

Страшнее убийств: Угроза России от мигрантов, на которую указал Путин

19-04-2023, 21:46

В Екатеринбурге изменяется порядок записи детей в первые классы и летние лагеря

18-04-2023, 20:40

На уличных щитах в Екатеринбурге включили антивоенные надписи против СВО

18-04-2023, 20:31

КП: Школьников из Нижнего Тагила отправят на пятидневные военные сборы

18-04-2023, 20:27

РВ: Спецназ РФ ворвался к жителю Ярославской области, призывавшему помогать ВСУ и убивать государственных деятелей

17-04-2023, 19:12

Предложение наказывать россиян за хранение миллиона рублей раскритиковали экономисты, информируют СМИ

17-04-2023, 19:04

Певица Полина Гагарина призналась, что могла сыграть в киноленте «Вызов» вместо Пересильд

15-04-2023, 23:13

«Ему недавно пришла повестка». Подробности о парне, который упал на рельсы в метро Екатеринбурга

13-04-2023, 22:13

Флаг США упал на землю под гимн России и бурные аплодисменты иностранцев

13-04-2023, 20:39

Жители Новокузнецка получили письма от ЧВК «Вагнер» с предложением принять участие в спецоперации

13-04-2023, 19:21

Столовая на колёсах: пассажирам пообещали низкие цены в новых вагонах

13-04-2023, 17:52

Пригожин призвал провести глобальную санацию системы из «поджавших хвост» чиновников

13-04-2023, 02:24

Татарстанский депутат Шарафиев предложил отправлять артистов в зону спецоперации

9-04-2023, 18:55

Corriera della Sera: западных танков в Артемовске нет, их ВСУ экономят для наступления

9-04-2023, 18:29

Врачи объяснили, могут ли новосибирцы заразиться от клещей сыпным тифом

6-04-2023, 12:48

«Близки к катастрофе». Жители пяти регионов России ударили в экологический набат

6-04-2023, 12:42

Вице-мэр Екатеринбурга пригрозил штрафами курящим водителям из-за окурков

6-04-2023, 11:25

Специалисты назвали самые быстрые способы для потери веса
  • Вчера, 20:35

Специалисты назвали самые быстрые способы для потери веса

Поддержание здорового веса тела —это основа крепкого здоровья. Эксперты назвали самые быстрые способы для потери лишнего веса. Во-первых, нужно

Журналист из РФ Михаил Шахназаров осудил Вайкуле за слова о памятниках советским солдатам ВОВ
  • 22-04-2023, 18:23

Журналист из РФ Михаил Шахназаров осудил Вайкуле за слова о памятниках советским солдатам ВОВ

Эстрадная певица Лайма Вайкуле на днях шокировала заявлением. Она сообщила, что памятники погибшим советским солдатам во времена Великой

Киноактриса РФ Елена Валюшкина проинформировала, что тайно вышла замуж
  • Вчера, 20:25

Киноактриса РФ Елена Валюшкина проинформировала, что тайно вышла замуж

Несколько дней назад знаменитая российская киноактриса Елена Валюшкина посетила передачу «Ты не проверишь» на канале НТВ. Во время программы артистка

StarHit: Члены жюри телешоу «Маска» сразу же раскрыли, кто скрывался под маской Кактуса
  • Вчера, 21:43

StarHit: Члены жюри телешоу «Маска» сразу же раскрыли, кто скрывался под маской Кактуса

В феврале этого года на канале «НТВ» стартовал новый сезон любимого всеми проекта «Маска». Шоу подходит к концу и сегодня вечером телезрители увидели

Бледанс пришла на вечеринку без нижнего белья, а Арзамасова продемонстрировала свои ноги в мини
  • 22-04-2023, 21:23

Бледанс пришла на вечеринку без нижнего белья, а Арзамасова продемонстрировала свои ноги в мини

В модном ресторане «Чайка» вчера прошла белая вечеринка журнала «КиноРепортер» в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля. На ней

Младшая дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина впервые в 2023 году отдохнула на пляже у моря
  • 22-04-2023, 08:25

Младшая дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина впервые в 2023 году отдохнула на пляже у моря

У Максима Галкина (ризнан иноагентов) были затяжные гастроли в Германии и США. Из-за этого юморист не смог даже отпраздновать день рождения

Интересная информация
Комик Гудков заявил, что шоу «Вечерний Ургант» окончательно не закрыто
  • Сегодня, 08:46

Комик Гудков заявил, что шоу «Вечерний Ургант» окончательно не закрыто

В конце февраля минувшего года руководство Первого канала поставило на паузу популярное шоу «Вечерний Ургант» из-за изменения сетки вещания.

Из школы на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге эвакуировали детей в связи с возгоранием в классе
  • 21-04-2023, 23:58

Из школы на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге эвакуировали детей в связи с возгоранием в классе

Сегодня, в пятницу, в одном из классов школы на проспекте Культуры, 27/3 было зафиксировано возгорание. Отмечается, что огнем охватило обстановку

«Столько лет с кучкой кукол справиться не могут!» - петербуржцы высмеяли Смольный за планы «упорядочить» работу аниматоров
  • 22-04-2023, 13:19

«Столько лет с кучкой кукол справиться не могут!» - петербуржцы высмеяли Смольный за планы «упорядочить» работу аниматоров

На старте «высокого сезона» в Смольном обеспокоены жалобами туристов, которых атакуют исторические персонажи и люди в ростовых куклах странных

Шайе обозначил позицию Китая
  • 22-04-2023, 10:38

Шайе обозначил позицию Китая

Руководитель китайского дипломатического представительства во Франции Лю Шайе выступил с заявлением о политике западных государств по отношению к