«Попытка найти хоть какое-нибудь дерьмо в великом»: Пригожин резко ответил Reuters на вопрос о преступлениях экс-заключенных из ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая на запрос Reuters, заявил, что не стоит собирать гадости про отслуживших вагнеровцев из числа бывших заключенных.

Журналисты агентства Reuters поинтересовались у предпринимателя, почему бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер», рекрутированные из числа осужденных, снова совершают преступления, после завершения контрактов. Бизнесмен ответил, что даже если такое происходит, то цифра вернувшихся к уголовщине на порядок-два меньше, чем среди тех, кто просто отсидел свой срок и вышел.

«Преступность среди бойцов ЧВК «Вагнер», бывших заключенных, которые закончили свой контракт и приехали домой, в 20 раз меньше, чем у обычных заключенных, которые заканчивают свой срок, и равняется сегодня около 0,3% против 3-7% в обычной ситуации. Это все, что вам нужно знать. Зачем вам нужно знать, кто что совершил? Если кто-то украл грязные трусы, неужели вы будете требовать, чтобы вам рассказали, чем они пахли? Мне кажется, это просто недостойно. Это какая-то низменная попытка найти хоть какое-нибудь дерьмо в великом — том, что создает ЧВК «Вагнер», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Евгений Пригожин назвал «музыкантов» представителями армии добра и справедливости. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» спасают от любых вредных привычек.