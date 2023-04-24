StarHit: РФ накрыла мощная магнитная буря, вызвавшая северное сияние 23 апреля

StarHit пишет, что с 23 апреля наблюдается сильная магнитная буря, она продлится сутки. В связи с этим жители европейской части РФ могут увидеть северное сияние. Но магнитные бури негативно сказываются на здоровье людей, особенно тех, кто страдает проблемами с сердечно-сосудистой системой. Это явление может вызвать аллергические реакции, тревогу, обострение хронических заболеваний. Заметим, что степень возмущенности магнитного поля достигла уровня G4, что является сильным по 5-бальной шкале. Врачи рекомендуют не перегружать себя в это время работой, избегать стрессов, хорошо высыпаться, не употреблять алкоголь.

Магнитные бури приводят к колебаниям артериального давления, изменяют работу сердца и сосудов, что может вызвать слабость, головокружение, учащенное сердцебиение, чувство нехватки воздуха и дискомфорта в груди. Люди нередко испытывают боли в груди, аритмию, стенокардию, гипертонический кризис.