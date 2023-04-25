Защитить мирных людей и справедливость: Евгений Пригожин рассказал о целях ЧВК «Вагнер» в Африке

Основной целью ЧВК «Вагнер» в Африке является борьба с терроризмом и помощь независимым странам в освобождении от вооруженных группировок. Об этом глава «оркестра» Евгений Пригожин рассказал в эксклюзивном интервью южноафриканскому изданию defenceWeb.

В интервью Пригожин обозначил ключевые установки в работе ЧВК «Вагнер»: компания не финансируется правительством России, и намерена работать только с законным руководством независимых стран, ни в коем случае не принимая участия в государственных переворотах и деятельности негосударственных вооруженных формирований. Как подчеркнул бизнесмен, «Вагнер» всегда на стороне справедливости» при решении, какие рабочие контракты принять, а какие отвергнуть.

Глава ЧВК «Вагнер» рассказал о том, как его компания начала работать в Африке: по его словам, когда «музыканты» продемонстрировали «невероятную эффективность» в ходе борьбе с террористами «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Сирии, выполняя задачи, непосильные для сотен тысяч сирийских военных, к нему начали обращаться африканские лидеры, которые также просили помочь разобраться с террористами: Фостен-Арканж Туадера из ЦАР, Омар аль-Башир из Судана, Филипе Ньюси из Мозамбика и многие другие. Некоторым из них ЧВК «Вагнер» помогла очень сильно — тот же Туадера без помощи оказался бы в окружении с несколькими сотнями вооруженных сторонников.

«Я оказался в Африке, поскольку не мог в неспокойные времена бросить людей, которым я обещал помощь, — рассказал Пригожин defenceWeb. — И хотя ЧВК «Вагнер» не обязан разбираться с проблемами Африки, я, конечно, вовлечен в события на континенте. Мы в Африке для того, чтобы защитить людей, которые попросили нас о помощи. Защитить мирных жителей Африки, защитить их национальные интересы от террористов и гангстеров, некоторые из которых вообще не из Африки. Я делаю это исключительно на те деньги, которые зарабатываю как бизнесмен».

Пригожин настаивает, что многочисленные истории в СМИ о «кровожадности» и «жестокости» бойцов ЧВК «Вагнер» — «100-процентная ложь, которую распространяют французы и американцы».

«Они оказались неспособны уничтожить боевиков и террористов по всему миру, потому что они ленивы и, откровенно говоря, бесполезны. Они привыкли сидеть на своих базах, охраняя самих себя, — в то время как мы патрулируем джунгли и уничтожаем террористов», — объяснил бизнесмен.

В интервью изданию из ЮАР Евгений Пригожин опроверг слухи о том, что ЧВК «Вагнер» является «рукой Кремля» и «аффилирована с российским Минобороны».

«Более того, я вам скажу, что рассказы про то, что я «друг президента Путина» — сильно, сильно преувеличены. Разумеется, я с ним общался, однако слухи о нашей дружбе — это лишь слухи, — подчеркнул Пригожин. — У меня нет возможности встретиться с ним, когда захочется, или позвонить ему».

Аналогичным образом, отношения ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ на деле довольно сложные, поскольку

«Я всегда их критиковал, и я буду критиковать их дальше, — объявил глава ЧВК «Вагнер». — Я хочу, чтобы российская армия была суперэффективной. Конечно, бывают моменты, когда кого-то нужно предупредить, или попросить чьей-то помощи, но это очень редкие случаи. Я могу вам определенно заявить, что когда я тренировал армию в Судане, воевал в Мозамбике или Центральной Африке, я ни перед кем не отчитывался».

Сейчас, по словам Евгения Пригожина, многие страны обращаются к ЧВК «Вагнер» за помощью, поскольку смогли оценить ее эффективность: «Вагнер» это эффективное, мощное оружие», подчеркнул бизнесмен. При этом в компании всегда учитывают, какое влияние на Россию будут иметь их действия за рубежом.

«Мы же, в конце концов, патриоты нашей страны. К сожалению, внутри самой России многим из тех, кто принимает решения, абсолютно наплевать на патриотизм и защиту наших национальных интересов — однако это уже совсем другая история», — резюмировал Пригожин.

Ранее стало известно, что «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге посетил Брэтт Макдональд, представитель крупного африканского новостного портала и ветеран спецподразделения Commandos ЮАР. Главной целью посещения был объявлен «обмен опытом и налаживание взаимодействия».