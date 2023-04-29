Председатель СК РФ взял на свой контроль расследование убийства молодой матери в Екатеринбурге

В Екатеринбурге преступник более 2-х лет терроризировал 36-летнюю молодую мать Валентину Бушуеву. Всё это время дама писала заявления в полицию о побоях, однако Эльвир Ялалдинов ни разу не был привлечен к ответственности. 17 апреля этого года тиран задушил свою жертву.