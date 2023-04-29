Yandex.RTB

Председатель СК РФ взял на свой контроль расследование убийства молодой матери в Екатеринбурге

Image 16+
Председатель СК РФ взял на свой контроль расследование убийства молодой матери в Екатеринбурге
В России
Фото из открытых источников

В Екатеринбурге преступник более 2-х лет терроризировал 36-летнюю молодую мать Валентину Бушуеву. Всё это время дама писала заявления в полицию о побоях, однако Эльвир Ялалдинов ни разу не был привлечен к ответственности. 17 апреля этого года тиран задушил свою жертву.

Сейчас в СК по Свердловской области расследуют уголовное дело о жестоком убийстве. Информацию о бездействии сотрудников правоохранительных органов проверяют в Москве.

В СМИ опубликовали материал с критикой правоохранительных органов. Как отмечается, потерпевшая неоднократно обращалась с заявлениями, что ее сожитель угрожает и применяет физическую силу, но должные меры не были приняты. В рамках уголовного производства, расследуемого следователями СК РФ, доводы о бездействии полиции будут тщательно проверены — сообщила пресс-служба СК.

При этом Александр Бастрыкин поручил сообщить ему лично о ходе расследования убийства молодой женщины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Председатель СК РФ взял на свой контроль расследование убийства молодой матери в Екатеринбурге

Вчера, 22:01

В Ярославской области провален национальный проект «Здравоохранение»

26-04-2023, 08:30

Защитить мирных людей и справедливость: Евгений Пригожин рассказал о целях ЧВК «Вагнер» в Африке

25-04-2023, 18:34

StarHit: РФ накрыла мощная магнитная буря, вызвавшая северное сияние 23 апреля

24-04-2023, 21:37

«Попытка найти хоть какое-нибудь дерьмо в великом»: Пригожин резко ответил Reuters на вопрос о преступлениях экс-заключенных из ЧВК «Вагнер»

24-04-2023, 20:04

В Сургуте продолжает работу центр набора в ЧВК «Вагнер» 

20-04-2023, 12:03

Яна Поплавская предложила ругающих свою Родину отправлять «в окопчики»

19-04-2023, 22:00

Страшнее убийств: Угроза России от мигрантов, на которую указал Путин

19-04-2023, 21:46

В Екатеринбурге изменяется порядок записи детей в первые классы и летние лагеря

18-04-2023, 20:40

На уличных щитах в Екатеринбурге включили антивоенные надписи против СВО

18-04-2023, 20:31

КП: Школьников из Нижнего Тагила отправят на пятидневные военные сборы

18-04-2023, 20:27

РВ: Спецназ РФ ворвался к жителю Ярославской области, призывавшему помогать ВСУ и убивать государственных деятелей

17-04-2023, 19:12

Предложение наказывать россиян за хранение миллиона рублей раскритиковали экономисты, информируют СМИ

17-04-2023, 19:04

Певица Полина Гагарина призналась, что могла сыграть в киноленте «Вызов» вместо Пересильд

15-04-2023, 23:13

«Ему недавно пришла повестка». Подробности о парне, который упал на рельсы в метро Екатеринбурга

13-04-2023, 22:13

Флаг США упал на землю под гимн России и бурные аплодисменты иностранцев

13-04-2023, 20:39

Жители Новокузнецка получили письма от ЧВК «Вагнер» с предложением принять участие в спецоперации

13-04-2023, 19:21

Столовая на колёсах: пассажирам пообещали низкие цены в новых вагонах

13-04-2023, 17:52

Пригожин призвал провести глобальную санацию системы из «поджавших хвост» чиновников

13-04-2023, 02:24

Татарстанский депутат Шарафиев предложил отправлять артистов в зону спецоперации

9-04-2023, 18:55

В РФ врач-гепатолог Южнова перечислила продукты, которые нужно исключить для защиты печени
  • Вчера, 22:21

В РФ врач-гепатолог Южнова перечислила продукты, которые нужно исключить для защиты печени

Люди должны подальше держаться от большинства обработанных продуктов, жареной пищи, таких сладких продуктов как печенье, газированные напитки,

«СП»: Доктор Александр Мясников назвал явные признаки смертельно опасной болезни
  • 28-04-2023, 21:09

«СП»: Доктор Александр Мясников назвал явные признаки смертельно опасной болезни

Сахарный диабет — это хроническая смертельно опасная болезнь. Количество больних недугом стремительно растет во всем мире. Диабету предшествует

StarHit: Актер Александр Балуев рассказал о последних съемках Веры Глаголевой в 2017 году
  • Вчера, 11:06

StarHit: Актер Александр Балуев рассказал о последних съемках Веры Глаголевой в 2017 году

Александр Балуев рассказал о последних съемках покойной актрисы Веры Глаголевой. Артистка снялась в кинофильме под названием «Одна война». Он же

EAD: Гладильщикова заявила, что для съемок фильма «Вызов» в космос можно было не летать
  • 28-04-2023, 20:23

EAD: Гладильщикова заявила, что для съемок фильма «Вызов» в космос можно было не летать

В кинотеатрах продолжается показ фильма «Вызов» — самой громкой российской премьеры последнего времени. Картина вызывает полярные реакции, разделяя

Беженка из Украины разделась в эфире британского телешоу «Голое влечение»
  • 28-04-2023, 21:47

Беженка из Украины разделась в эфире британского телешоу «Голое влечение»

Беженка из Украины недавно шокировала зрителей популярного британского шоу “Голое влечение”. Женщина приняла участие в передаче. По информации

В столице России состоялось закрытие 45-го Московского международного кинофестиваля
  • 28-04-2023, 10:04

В столице России состоялось закрытие 45-го Московского международного кинофестиваля

В столице России завершился 45-ый Московский международный кинофестиваль. Жюри определили лауреатов, а звезды в последний раз прошли по красной

Интересная информация
Кто из российских звезд отправляет гонорары на поддержку ВС Украины
  • 28-04-2023, 17:09

Кто из российских звезд отправляет гонорары на поддержку ВС Украины

Российское общественники обратились с заявлением провести проверку в отношении певицы Лаймы Вайкуле, которая угодила в скандал. Артистка заявила, что

«Царьград»: После странного сюжета телеканала НТВ доктор Владислав Шафалинов задал вопросы о кори
  • 27-04-2023, 21:45

«Царьград»: После странного сюжета телеканала НТВ доктор Владислав Шафалинов задал вопросы о кори

Доктор медицинских наук и профессор Владислав Шафалинов опроверг утверждения о том, что у заболевших корью детей в пять лет, летальность составляет

Резников: Украина готова к переговорам с Москвой только для обсуждения капитуляции России
  • 28-04-2023, 13:38

Резников: Украина готова к переговорам с Москвой только для обсуждения капитуляции России

Власти Украины готовы к переговорам с Москвой, но только доя обсуждения капитуляции России и выплат репараций Киеву. Об этом во время сегодняшней

Актриса Яна Поплавская призналась, что гордится сыном-участником СВО ВС РФ на Украине
  • Вчера, 12:16

Актриса Яна Поплавская призналась, что гордится сыном-участником СВО ВС РФ на Украине

Российская актриса Яна Поплавская рассказала о переживаниях, связанных с сыном. Наследник звезды в настоящее время находится на СВО. В минувшем году