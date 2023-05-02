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Военкор Сладков: необходима новая мобилизация в России, иначе СВО будет вечной

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Военкор Сладков: необходима новая мобилизация в России, иначе СВО будет вечной
В России
Фото из открытых источников

Военкор Александр Сладков заявил о том, что успешные боевые действия на территории другого государства, такого огромного, как Украина, возможны исключительно в случае полного контроля над всеми его внешними границами.

В качестве примера он сделал отсылку к чеченской кампании, когда еще до того, как занять Грозный, российские силовики перерезали все коммуникации с Грузией.

По словам Сладкова, если бы подобный сценарий был реализован в Украине, ВСУ бы даже не помышляли о проведении масштабного контрнаступления, поскольку Киев бы столкнулся с «большими проблемами на периферии».

Однако, подчеркивает военкор, закрыть границы не получится без новой волны мобилизации в России. Если ее не объявлять, «СВО будет вечной».

Сладков убежден, что в РФ достаточно людей, готовых принимать участие в специальной военной операции (длится 433-е суток) в случае создания определенных условий и с толковыми командирами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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