В Подольске произошла трагедия. Школьник, который использовал освежитель воздуха для получения эйфории, умер прямо на глазах у своих приятелей. После вдыхания паров вместе с друзьями подросток потерял сознание. Несмотря на приезд скорой помощи, врачам не удалось спасти жизнь мальчика.

По информации медиков, состояние после вдыхания аэрозолей напоминает чем-то опьянение - человек становится радостным, у него появляется смех, изменяется настроение. Ядовитые компоненты попадают в кровь молниеносно. Это может длиться от 5 до 20 минут, а также сопровождаться рвотой, тошнотой, головной болью, болью в животе. Кроме того, возможны галлюцинации, потеря ориентации, судороги.

В таком случае нужно незамедлительно вызвать врачей, поскольку результат может быть фатальным. В РФ смерти от вдыхания освежителей воздуха не являются редкостью среди подростков.