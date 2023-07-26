28-летний актер Никита Кологривый рассказал про изнанку своей профессии

28-летний Никита Кологривый проявил себя успешно в нескольких кинопроектах. Но пока что сам парень не сильно доволен своей актерской карьерой.

Звезда рассказал про изнанку своей профессии. Он отметил, что не всегда главную роль в фильме получают благодаря таланту. Как объясняет Никита, в кинематографе с большим трудом приходится порой завоевывать роли. Как говорит актер, главных героев зачастую исполняют те, кто имеет громкую фамилию. Это и задевает Кологривого.

Много накипело, хочется высказать все продюсерам, зрителю, режиссерам. Хочу справедливости, черт подери, - сказал он.

Кологривый считает, что в РФ есть много талантливых актеров, но они не могут пробиться в мир большого кино, поскольку не имеют связей.