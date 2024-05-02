Больше не скрывает: Мария Кожевникова показала четвертого сына

В октябре Мария Кожевникова стала мамой в четвертый раз, подарив своему супругу сына. На своей странице она выложила трогательное фото, на котором целует ножки малыша. Актриса рассказала, что старшие сыновья с удовольствием ухаживают за братом.

Источник фото: @Mkozhevnikova

В последующем посте призналась, что хочет завести пятого ребенка. Несколько месяцев назад Мария сообщила о своем предиабете, но выразила надежду на быстрое восстановление и продолжение мечты о пятерых детях.

В передаче «Секрет на миллион» она поделилась, что сейчас ей приходится сосредотачиваться на детях, потому что их воспитание требует большого внимания. Также звезда рассказала о стремлении передать детям свою культуру и традиции, в том числе через выбор их имен, пишет Вокруг ТВ.