Родригез разрушил брак своими изменами: «Водил любовниц в супружескую спальню»

Друзья Анны Девочкиной рассказали о том, что она очень тяжело переживает расставание с певцом Тимуром Родригезом из-за его предполагаемой неверности. Пара, которая всегда казалась идеальной, в сентябре 2023 года объявила о разводе. Хотя сам Родригез отказался комментировать разлуку, Анна впервые заявила о его изменах в своем блоге.

Нашла утешение в детях

Ее друзья утверждают, что предательство мужа тяжело отразилось на ней. После развода она нашла утешение в детях, но все еще сильно страдает. Источник, близкий к семье, рассказывает о долгом процессе развода, который продолжается до сих пор.

Родригезу приписывают серьезный роман с актрисой Катей Кабак, который, по словам источника, стал одной из причин расставания. Несмотря на то, что сам Родригез избегает комментариев на эту тему, Кабак открыто говорит о своих отношениях с музыкантом, пишет Woman.ru.