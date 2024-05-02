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Певица Алена Свиридова поделилась редкими фотоснимками с младшим сыном

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Певица Алена Свиридова поделилась редкими фотоснимками с младшим сыном
Знаменитости
Источник фото: @Alenasviridova

Алена Свиридова радуется своему сыну от экс-возлюбленного манекенщика Дмитрия Мирошниченко, делясь редкими фотоснимками с 20-летним Григорием в соцсетях. 

Сын артистки успешно окончил кадетское училище в 2019 году, исполнив мечту своей звездной матери о военной карьере. После возвращения в Россию парень поступил в ГИТИС. Он обучается в мастерской Сергея Яшина. 

Источник фото: @Alenasviridova

Как пишет Газета.ру, у Алены еще один сын от первого брака. Это 40-летний Василий. В настоящее время он живет в Канаде.

Информационное агентство «Informing»

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