Певица Алена Свиридова поделилась редкими фотоснимками с младшим сыном

Алена Свиридова радуется своему сыну от экс-возлюбленного манекенщика Дмитрия Мирошниченко, делясь редкими фотоснимками с 20-летним Григорием в соцсетях.

Сын артистки успешно окончил кадетское училище в 2019 году, исполнив мечту своей звездной матери о военной карьере. После возвращения в Россию парень поступил в ГИТИС. Он обучается в мастерской Сергея Яшина.

Источник фото: @Alenasviridova

Как пишет Газета.ру, у Алены еще один сын от первого брака. Это 40-летний Василий. В настоящее время он живет в Канаде.