Вдовец Валентины Легкоступовой впервые опубликовал свадебный снимок с новой женой

Юрий Фирсов вновь женился. Он связал себя узами брака с ландшафтным дизайнером в первых числах апреля. Вдовец Валентины Легкоступовой, для которого это четвертый брак, не захотел вдаваться в подробности, а только показал свадебный букет на снимке и обручальные кольца.

Прошло еще несколько месяцев, прежде чем бизнесмен решился разместить свадебное фотографии. На фото он позирует с новой супругой в день их бракосочетания. Молодожены выглядят очень счастливыми. Юрий написал, что прошло семь месяцев брака и «полет у них нормальный».

Поклонники Легкоступовой обвинили Фирсова в том, что недолго горевал по покойно жене и слишком быстро забыл возлюбленную.





«Три года! Сколько еще предлагаете горевать? Валюша вряд ли хочет видеть меня на этом свете в унынии! Всем советчикам привет, желаю жить своей жизнью!» - возмутился он.