Волос нет, лицо круглое: изменившийся Александр Петров поразил фанатов

Последнее время Александр Петров редко радует окружающих своим присутствием на разных премьерах иил светских выходах.

Зато скоро новостей об известном актере станет намного больше, пишет 7Дней.ру.

Как стало известно, вскоре будет представлена новая лента Романа Полански под названием «Дворец». В этом фильме Петров сыграл одну из главных ролей. Представят картину на одном из конкурсов в Венеции.

Сам артист не сомневается, что проект с его участием ждет большой успех. Кстати, помимо Петрова в фильме снялись Оливер Мазуччи, Микки Рурк, Фанни Ардан и другие звезды.

