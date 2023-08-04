РИАН: США пришлось отдать все «самое ценное» за свои огромные долги

Падение кредитного рейтинга США: бремя государственного долга и бюджетного дефицита

В течение многих лет американская экономика получала ведущий кредитный рейтинг. Однако, последние отчеты РИА Новости указывают на изменение этого тренда, вызванное огромным государственным долгом и дефицитом бюджета.

После 30-летнего периода стабильности, рейтинг платежеспособности США впервые с 1994 года был понижен. Это решение, принятое рейтинговым агентством Fitch, вызвало противодействие со стороны американского Министерства Финансов, но несмотря на это, оно имело веские основания.

С одной стороны, для восстановления бюджетного дефицита необходимы дополнительные займы, с другой - государственный долг США подобрался к рекордной отметке в 970 миллиардов долларов.

Представитель компании Capital Lab отметил, что требуется около триллиона долларов для выплаты процентов по облигациям. В скором времени эта сумма заберет почти половину налогов, собранных в стране. К 2024 году процесс обслуживания долга поглотит 15 процентов доходов бюджета.

Чтобы справиться с этой ситуацией, одним из возможных решений может стать увеличение налоговой нагрузки на богатые слои населения, а также сокращение государственных расходов.