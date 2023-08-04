ВОЗ дала высокую оценку риску распространения холеры в мире

ВОЗ бьет тревогу: риск распространения холеры достигает критического уровня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила серьезную обеспокоенность по поводу резкого возрастания случаев холеры по всему миру. По данным ВОЗ, с начала 2023 года были зафиксированы вспышки заболевания в 25 странах, что на 9 стран больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Аналитики ВОЗ указывают на ряд факторов, которые, по их мнению, способствуют такому быстрому распространению холеры. Среди них отмечается сезон дождей в Западной Африке и климатическое явление Эль-Ниньо. Оба этих фактора способствуют увеличению риска заражения и широкого распространения заболевания.