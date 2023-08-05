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Дерипаска: в ближайшие 10 лет США ожидают серьезные экономические проблемы

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Дерипаска: в ближайшие 10 лет США ожидают серьезные экономические проблемы
В Мире
Фото из открытых источников

Ближайшее десятилетие в США: прогнозирование финансовых трудностей и госдолга на фоне мировой экономики

Бизнесмен Олег Дерипаска выразил опасения по поводу финансовой устойчивости США в ближайших 10 годах. В своем обращении на Telegram-канале он выделил ключевые факторы, которые могут предварить кризис.

Один из таких признаков — рост доходности 30-летних казначейских облигаций, сопровождающийся уменьшением ликвидности. Это может указывать на недостаток доверия в долгосрочной перспективе и негативно сказаться на экономической стабильности страны.

Дерипаска также обозначил возможный дефицит американского бюджета в размере 5-7%, что сделает сложным задачу сбалансирования расходов и доходов. США, по его мнению, могут стать примером последствий стремления к доминированию в мировой экономике без оглядки на возможные риски.

Кроме того, бизнесмен обратил внимание на неуклонный рост американского госдолга, достигнувшего отметки в 32 триллиона долларов. Эта тревожная динамика может оказать дополнительное давление на экономику страны в будущем.

В контексте мировых финансовых показателей, стоит отметить рекордный госдолг Германии, который составил 2 триллиона евро. Эта ситуация связана с энергетическим кризисом в стране и затрат на борьбу с COVID-19.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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