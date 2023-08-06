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PERN: Польша восстановит поврежденную ветку нефтепровода «Дружба» к 8 августа

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PERN: Польша восстановит поврежденную ветку нефтепровода «Дружба» к 8 августа
В Мире
Фото из открытых источников

Возобновление работы поврежденного участка нефтепровода "Дружба" ожидается 8 августа

Компания Pern, управляющая польским участком международного нефтепровода "Дружба", анонсировала возможное возобновление транспортировки нефти утром 8 августа после временной приостановки из-за инцидента 5 августа. На указанную дату произошла утечка топлива, что вынудило компанию приостановить работу одной из ниток трубопровода.

К моменту инцидента на место прорыва в районе Ходеч были направлены специалисты для ликвидации последствий. Помимо этого, для обеспечения безопасности привлеклись Государственная противопожарная служба и Добровольная пожарная дружина. Ремонтные работы активно ведутся, а причины произошедшей утечки пока не установлены.

Стоит отметить, что другая нитка трубопровода "Дружба" функционирует без перебоев.

Нефтепровод "Дружба" начинает свой путь в Альметьевске, проходя через Брянск, после чего разветвляется на северную и южную ветви. Северная ветка сервирует Белоруссию, Польшу, Германию, Латвию и Литву, тогда как южная направляется через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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