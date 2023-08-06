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Корабли России и Китая провели совместные военные учения у берегов Аляски

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Корабли России и Китая провели совместные военные учения у берегов Аляски
В Мире
Фото из открытых источников

Российско-китайские учения у берегов Аляски вызвали беспокойство в Вашингтоне

В рамках совместных военных учений, 11 кораблей России и Китая приблизились к Аляске, что вызвало недовольство и беспокойство в США. Сенатор Дэн Салливан охарактеризовал эти действия как «беспрецедентную операцию союзников» и выразил опасения по поводу возможной провокации со стороны Москвы и Пекина.

США ответили на приближение кораблей, направив четыре своих эсминца, а также запустив самолёты Р-8 «Посейдон» для мониторинга ситуации. Сенатор Салливан подчеркнул, что Вашингтон должен реагировать на авторитарные угрозы от указанных стран и не позволять им демонстрировать свое превосходство.

Тем не менее, источники из Fox News Digital уточнили, что военные корабли не входили в американские территориальные воды.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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