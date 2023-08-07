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Mirror: На секретной британской военной базе началась подготовка к «болезни Х»

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Mirror: На секретной британской военной базе началась подготовка к «болезни Х»
В Мире
Фото из открытых источников

Секретная военная британская база Портон-Даун готовится к пандемии «болезни Х». Там испытываются вакцины с целью адаптироваться к распространению новых вирусов, пишет Mirror.

Расположена база возле Солсбери, где и находится старейший исследовательский центр химического оружия. Сотрудники данного секретного объекта тестируют три тысячи живых вирусов. После пандемии ковида эксперты начали подготовку прототипов вакцин, которые можно адаптировать для борьбы с новым заболеванием уже через 100 дней после обнаружения недуга.

Как отмечает глава Агентства по безопасности в области здравоохранения Дженни Харрис, распространение неизвестных ранее болезней возможно из-за резкого изменения климата и роста населения планеты. Производство вакцин и своевременный мониторинг помогут остановить вспышку болезни еще до введения карантина.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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