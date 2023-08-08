Terry Group: КНР не способна обогнать США по ВВП из-за старения населения

Демографические Изменения в Китае: Угроза Лидерству в Мировой Экономике

Демографическая картина Китая испытывает радикальные изменения, которые, как считают эксперты, могут поставить под угрозу его экономическое доминирование. Согласно отчету американской консалтинговой фирмы Terry Group, старение населения и уменьшение его численности могут ослабить позиции Китая в глобальной экономической арене.

Отчет подчеркивает, что за последние 60 лет численность населения Китая начала убывать. Данные ООН прогнозируют, что к концу XXI века число граждан КНР уменьшится в два раза. Кроме того, доля пожилых людей в стране растет, тогда как доля трудоспособного населения сокращается.

По оценкам Terry Group, ежегодно число трудоспособных китайцев будет уменьшаться на 7 млн человек. Прогноз ООН также показывает, что к 2100 году трудоспособное население Китая сократится более чем на половину.

Такие тенденции вызывают опасения среди экспертов. Аналитики из Capital Economics и Японского центра экономических исследований считают, что на этом фоне Китай может потерять возможность опередить США по объему ВВП.

При этом ранее из Пекина заявили, что США должны сосредоточиться на собственных внутренних вопросах, несмотря на текущие проблемы в Китае.