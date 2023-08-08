В Кембриджском университете выяснили, что ожирение свойственно людям с большим гипоталамусом

Взаимосвязь между ожирением и изменениями в гипоталамусе: новые данные из Кембриджа

У людей с избыточным весом не только увеличивается вес тела, но и происходят изменения в гипоталамусе - части мозга, ответственной за регулирование аппетита и чувства голода. Этот вывод сделали ученые из Кембриджского университета на основе исследований, результаты которых были представлены в журнале NeuroImage Clinical.

"Гипоталамус играет ключевую роль в том, насколько активно мы испытываем чувство голода. Однако, несмотря на его значимость, у нас было мало данных о функционировании этой области у человека из-за ее микроскопического размера", - поделилась Стефани Браун, соавтор исследования.

Браун также отметила, что ранее ученые изучали гипоталамус у животных и выявили там сложную сеть нейронов, которые регулируют аппетит. В рамках недавних исследований, благодаря передовым технологиям, ученые изучили снимки МРТ 1351 человека с различным индексом массы тела. Выяснилось, что у людей с нормальным весом гипоталамус имеет меньший объем.

Дополнительные эксперименты на животных указали на то, что высококалорийное питание может вызывать воспаление в гипоталамусе, что, в свою очередь, способствует набору веса и развитию инсулинорезистентности. Ученые предполагают, что аналогичные процессы могут происходить и у людей, что объясняет, почему некоторые из них переедают и не ощущают чувство сытости.