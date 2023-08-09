Отбор новорожденной дочери у украинской семьи в Швейцарии вызывает беспокойство

Вадим и Кристина Никольские, украинская семья из Одессы, обратились к Дмитрию Полянскому, первому зампостпреда РФ при ООН, с жалобой на ситуацию, произошедшую в Швейцарии. В декабре 2022 года в кантоне Вале их новорожденную дочь отобрали в роддоме. Полянский утверждает, что родители считают это действие предвзятым.

Полянский сообщил, что Никольским разрешено видеть дочь лишь дважды в неделю. Возрастает риск того, что ребенка передадут на воспитание в приемную семью во Франции. Несмотря на их усилия разрешить проблему, украинская дипломатия не предоставляет нужной помощи.

Также стоит отметить, что в Европе было зафиксировано 240 случаев, когда украинских детей забирали социальные службы различных стран. Ирина Суслова, представитель украинского омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта, отметила, что иногда проблемы возникали из-за отсутствия у бабушек доверенности на представление интересов внуков, что не учитывается в рамках европейского законодательства.