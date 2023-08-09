Британец выиграл в лотерею и будет ежемесячно получать 10 тысяч фунтов на протяжении 30 лет

Британец становится миллионером и меняет свою жизнь

Житель Великобритании Джон Стембридж стал обладателем уникального джекпота в национальной лотерее. Ему предоставят ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч фунтов стерлингов (приблизительно 12,8 тысячи долларов) в течение ближайших 30 лет.

По данным издания Mirror, 51-летний Стембридж ранее работал в качестве штукатура. Однако после удачи в лотерее, мужчина принял решение уйти с работы и отдаться путешествиям по Европе, увлечению фотографией и рыбной ловлей. В будущем он намерен основать рыбное хозяйство и построить дом у озера.

Отметим, что британская национальная лотерея еженедельно привлекает порядка 30 миллионов фунтов. Эти средства используются для реализации многих социальных проектов по всей стране.

Не первый раз британцы демонстрируют свою удачу в лотереях. Так, ранее один из них забрал джекпот в 55 миллионов фунтов от EuroMillions. В июле 2022 года рекорд был побит, когда еще одному участнику из Великобритании посчастливилось выиграть астрономическую сумму в 195 миллионов фунтов, что равняется примерно 12,8 миллиардам рублей.