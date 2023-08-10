Российское посольство ответило на планы США по военной помощи Украине

Посольство Российской Федерации в США выразило опасения относительно утверждений американской администрации о необходимости продолжать военную поддержку Украине, даже при уменьшающейся общественной поддержке этого решения. В опубликованном заявлении подчеркивается, что такой курс может свидетельствовать о недостатках в стратегии США по Украине.

Заявление утверждает, что, несмотря на очевидные проблемы, США продолжают утверждать, что "все идет согласно плану". Многие американские аналитики уже признали, что рекламировавшийся в США контрнаступательный план не оправдал себя.

Российское посольство призывает американских руководителей пересмотреть свою стратегию, отмечая:

"Призываем тех, кто принимает решения в Вашингтоне по украинскому кризису, одуматься. Увидеть, наконец, что все ранее предпринятые действия ведут только к эскалации конфликта и новым человеческим жертвам ради иллюзорной победы над Россией на поле боя".

В контексте этих заявлений стоит отметить, что 9 августа Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома, подтвердил намерение Вашингтона продолжать военную поддержку Украине, несмотря на возрастающие противоречия в американском обществе по этому вопросу.