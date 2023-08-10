Yandex.RTB

Посольство России: стратегия США по военному финансированию Украины провалилась

Image 16+
Посольство России: стратегия США по военному финансированию Украины провалилась
В Мире
Фото из открытых источников

Российское посольство ответило на планы США по военной помощи Украине

Посольство Российской Федерации в США выразило опасения относительно утверждений американской администрации о необходимости продолжать военную поддержку Украине, даже при уменьшающейся общественной поддержке этого решения. В опубликованном заявлении подчеркивается, что такой курс может свидетельствовать о недостатках в стратегии США по Украине.

Заявление утверждает, что, несмотря на очевидные проблемы, США продолжают утверждать, что "все идет согласно плану". Многие американские аналитики уже признали, что рекламировавшийся в США контрнаступательный план не оправдал себя.

Российское посольство призывает американских руководителей пересмотреть свою стратегию, отмечая:

"Призываем тех, кто принимает решения в Вашингтоне по украинскому кризису, одуматься. Увидеть, наконец, что все ранее предпринятые действия ведут только к эскалации конфликта и новым человеческим жертвам ради иллюзорной победы над Россией на поле боя".

В контексте этих заявлений стоит отметить, что 9 августа Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома, подтвердил намерение Вашингтона продолжать военную поддержку Украине, несмотря на возрастающие противоречия в американском обществе по этому вопросу.


Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Посольство России: стратегия США по военному финансированию Украины провалилась

Сегодня, 09:18

Британец выиграл в лотерею и будет ежемесячно получать 10 тысяч фунтов на протяжении 30 лет

Вчера, 19:43

ЧВК "Вагнер" стала для ЦАР символом безопасности - Хинде

Вчера, 16:30

Полянский: Киев не собирается помогать украинцам, у которых отобрали ребенка в Швейцарии

Вчера, 02:58

В Кембриджском университете выяснили, что ожирение свойственно людям с большим гипоталамусом

8-08-2023, 21:53

Terry Group: КНР не способна обогнать США по ВВП из-за старения населения

8-08-2023, 15:33

На секретной военной базе в Англии началась подготовка к пандемии болезни X

7-08-2023, 18:39

Корабли России и Китая провели совместные военные учения у берегов Аляски

6-08-2023, 21:08

PERN: Польша восстановит поврежденную ветку нефтепровода «Дружба» к 8 августа

6-08-2023, 16:23

Дерипаска: в ближайшие 10 лет США ожидают серьезные экономические проблемы

5-08-2023, 18:43

ВОЗ дала высокую оценку риску распространения холеры в мире

4-08-2023, 16:53

РИАН: США пришлось отдать все «самое ценное» за свои огромные долги

4-08-2023, 16:33

The Times: США будут меньше оказывать помощь Украине, поскольку отвлеклись на Трампа

3-08-2023, 22:28

Раздраженный пилот авиакомпании Lufthansa нарисовал пенис в небе

3-08-2023, 20:27

Участники Greenpeace накрыли особняк Сунака 200-метровым черным полотном

3-08-2023, 15:48

Ученые из США нашли новый способ борьбы с вирусами

2-08-2023, 20:43

Лукашенко опроверг намерения ЧВК «Вагнер» напасть на Польшу

1-08-2023, 22:23

Турция приостановила экспорт оливкового масла до 1 ноября

1-08-2023, 21:58

Екатеринбуржец рассказал, как в Грузии жители напали на автобус с россиянами

31-07-2023, 21:38

Times: В Великобритании уничтожили 43 танка Challenger 2 вместо передачи их ВСУ

31-07-2023, 10:38

9 августа — Пантелеимон-целитель: о чем молятся святому лекарю и что нельзя делать в этот день
  • 8-08-2023, 10:49

9 августа — Пантелеимон-целитель: о чем молятся святому лекарю и что нельзя делать в этот день

9 августа православная церковь почитает память святого великомученика, целителя Пантелеимона, который свою жизнь посвятил служению ближним, приняв

РИА Новости рассказали, кто напал на ветерана СВО в Забайкалье
  • 8-08-2023, 19:16

РИА Новости рассказали, кто напал на ветерана СВО в Забайкалье

Полицейские Забайкалья разыскивают подозреваемых в избиении ветерана СВО Михаила Таскина, который на передовой потерял ногу. Задержали только одного

Следователи возбудили дело из-за 6-летнего ребенка, который умер на Урале
  • 7-08-2023, 11:16

Следователи возбудили дело из-за 6-летнего ребенка, который умер на Урале

Из-за смерти Дениса Козлова из поселка Арти было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 2 статья 109 УК

Екатеринбуржцам начали рассылать липовые квитанции от лжегазовиков
  • Вчера, 19:33

Екатеринбуржцам начали рассылать липовые квитанции от лжегазовиков

Екатеринбуржцам начали рассылать липовые квитанции. Об этом сообщил Горгаз. Их нашли даже в тех почтовых ящиках, у кого в доме нет газа, а плиты -

Чернев: Бундестаг одобрил передачу Украине дальнобойных ракет Taurus
  • 7-08-2023, 19:13

Чернев: Бундестаг одобрил передачу Украине дальнобойных ракет Taurus

В Украине заявили, что Бундестаг одобрил передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Дальность у этого оружия больше, чем у переданного Британией -

Выкину iPhone и куплю кнопочную Nokia: Как защитить себя от слежки и прослушки
  • 7-08-2023, 15:46

Выкину iPhone и куплю кнопочную Nokia: Как защитить себя от слежки и прослушки

Многие люди считают, что кнопочные телефоны — панацея от слежки и хороший способ защитить данные. Президент Беларуси Александр Лукашенко говорит, что

Интересная информация