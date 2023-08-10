Gazeta Wyborcza: В Польше молодые девушки боятся конкуренции со стороны украинок

В Польше молодые девушки в настоящее время не поддерживают беженок с Украины. Результаты опроса, проведённого Варшавским университетом, показали, что они бояться конкуренции со стороны украинок.

Gazeta Wyborcza пишет, что полячки до 29 лет имеют неприязнь к украинским беженкам больше, чем остальные. Полячки боятся конкуренции за своих мужчин, поскольку те оставляют много объявлений о поиске украинок для знакомства.

Издание пишет, что делают это из-за того, что не видят с собой рядом эмансипированных женщин с хорошей работой и четким мнением.

"Хорошо, что вовремя готовит еду, самоотверженна, благодарна за каждый день. Главное — красивая", — пишет портал об образе украинки.